Biel Ribas rompe con el Fuenlabrada

Biel Ribas y el Fuenlabrada han roto. El portero, que estaba siendo el titular esta temporada, ya no pertenece a la plantilla. La decisión es oficial y la entidad lo anunció en un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter. El motivo es un desencuentro respecto a una propuesta de contrato.

Debido a que es probable que las ligas se jueguen también en verano, la directiva le comunicó al jugador que mantendría el 100% de su sueldo si se prestare a jugar más allá del fin de su vinculación (30 de junio). Él se negó y, como no se llegó a ningún consenso, la consecuencia ha sido su salida de mutuo acuerdo.

El diario 'AS' añade a sus hallazagos que otro futbolista de la plantilla también dijo que no a lo que ofreció el club, pero no ha trascendido su nombre. Será el momento de que, cuando se reanude el campeonato, Joan Femenías o Pol tomen el testigo y se hagan con el control de la portería.

El comunicado del Fuenla no desveló nada de esto y fue así de escueto: "Biel Ribas y el CF Fuenlabrada han llegado a un acuerdo para finalizar el vínculo que unía a las dos partes. Este mutuo acuerdo para la desvinculación es de efecto inmediato, por lo que el guardameta deja de pertenecer a la disciplina del CF Fuenlabrada".