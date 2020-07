"Bielsa es especial, el conocimiento no depende de los trofeos"

En la previa del encuentro entre Watford y Manchester City, el técnico de los 'skyblues' fue cuestionado por la vuelta a la élite del Leeds y Pep aprovechó para piropear a Bielsa.

"Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada", aseguró Guardiola, que restó importancia al número de títulos a la hora de catalogar a un entrenador.

"Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento", dijo en sala de prensa.

El de Sampedor no quiso centrar sus elogios solo en el argentino y extendió sus palabras a la entidad de Elland Road: "Felicidades al Leeds. No solo a Marcelo Bielsa. El Leeds es un club histórico. Después de 16 años han vuelto. Será bonito ir y jugar en su estadio. Un trabajo excepcional, no era fácil".