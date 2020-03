Bielsa y el Leeds: ascenso o libertad

Este Leeds huele a Premier. Aunque también lo hizo el año pasado y dejó escapar el ascenso sobre la bocina. Los de Bielsa ocupan el liderato del Championship y, de seguir ahí hasta final de temporada, el argentino seguiría en Ellan Road.

Según asegura 'Express', el entrenador tendría total libertad sobre su futuro si sus chicos no son capaces de acabar entre los dos primeros o ascender en el 'pay off'. Por tanto, no sucedería como esta campaña, cuando el técnico continuó en las filas del Leeds pese a seguir en el segundo escalón del fútbol inglés.

Este curso, el conjunto que dirige Bielsa ha sumado 71 puntos en 37 encuentros. Está inmerso en una racha positiva que le ha hecho sacar 15 de los 15 últimos puntos. El Fulham, tercero, está a siete puntos, por los 16 que le separa del Bristol, séptimo y primer equipo fuera del 'play off'.