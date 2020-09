'Bild': Szalai no volverá a jugar con el Mainz 05

El futuro de Szalai parece que no estará ligado al Mainz 05. Un problema extradeportivo habría llevado al club a tomar la decisión de dar salida al delantero. O al menos eso es lo que se cuenta desde Alemania.

Según 'Bild', el futbolista hizo ver su enfado por el hecho de no recibir la parte del sueldo de la que prescindió cuando el club pidió que los integrantes de la plantilla se bajasen el salario.

Mientras, el Mainz 05 asegura que su próxima salida se deberá a los motivos deportivos: "Le comentamos a Ádám que ni forma ni formará parte de nuestra planificación deportiva. Desde nuestro punto de vista es improbable que cobre los minutos sobre el terreno de juego que desea, sobre todo de cara a la presparación con la Selección Húngara de la Eurocopa". Así lo hizo entrever Rouven Schröder, director deportivo, como se hace eco 'AS'.

Aunque el futbolista no ha expresado su opinión de forma pública, sí que lo ha hecho su representante, Oliver Fischer: "Es evidente para todo el mundo que esta decisión no se debe exclusivamente a motivos deportivos. Es importante para Ádám recalcar que marcó el camino en cuanto a la renuncia a parte del salario de la plantilla. No solamente cumplió el deseo del club. También convenció a otros jugadores, que no se mostraron abiertos en cuanto a esta medida, a acompañarle en este camino".