Boca echa la red en Talleres para reforzar su lateral derecho

Tras la consecución de la Copa Diego Armando Maradona, Boca Juniors ya empieza a perfilar su plantilla de cara a próximas competiciones. El lateral derecho, uno de los puestos a reforzar del 'Xeneize'.

Nahuel Tenaglia está en la agenda del conjunto dirigido por Russo. Su fichaje sería para suplir las posibles salidas de Buffarini y Leonardo Jara, según recogió 'Radio Continental'.

"Ojalá pase y, si no, yo en Talleres estoy muy bien y contento. Este jueves vuelvo a entrenar y tengo un año más de contrato. Sin embargo no se comunicaron aún conmigo desde Boca, dejo que mi representante maneje todo. Cuando haya algo certero, me lo va a informar", explicó el propio jugador en 'Convergencias Saladillo', medio de su ciudad natal.

Puede que gran parte de la plantilla del 'Xeneize' cambie de forma, por lo que la urgencia en nuevas incorporaciones es la prioridad fundamental de un equipo que buscará aspirar a todo un curso más.