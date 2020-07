Bolo no se alarma

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, señaló que su equipo, a pesar de las dos últimas derrotas ante el Deportivo (2-1) y Fuenlabrada (0-3) están en "buena posición", pero no se pueden "dormir".

El técnico vasco, que visita con su equipo mañana a la Unión Deportiva Las Palmas con el que perdió 0-2 en la primera vuelta en El Toralín, sigue poniendo como sus prioridades "la humildad y el trabajo", pero sin renunciar a objetivos más ambiciosos que no sean el de la permanencia que aún no han garantizado matemáticamente.

"A mí a ambición no me gana nadie y aquellos que hablan de humildad igual lo dicen pero no lo demuestran, porque no creo que estén peleados el trabajo y la humildad con la ambición", recalcó el entrenador bilbaíno.

Pese a todo, el técnico del equipo berciano niega que sus jugadores estén presionados "porque el objetivo estaba claro y lo primero era empezar bien tras el confinamiento y colocarse en buena posición", aunque se hayan complicado las opciones de pelear por las plazas de fase de ascenso.

A pesar de la tranquilidad clasificatoria, Bolo quiere lograr la victoria que les garantice la presencia, una temporada más, en la categoría de plata en la que él debutaba como entrenador en el banquillo de la Deportiva.