Bordalás admitió la incapacidad del Getafe contra diez

Bordalás no se mostró satisfecho con el encuentro que firmó el Getafe, que durante 75 minutos jugó con un hombre más por la expulsión de Bernardo y no fue capaz de ganar (0-0).

"El partido de Granada fue bueno en líneas generales salvo diez minutos. Estavez es verdad que el rival ha hecho un gran partido a pesar de haberse quedado con un jugador menos no se ha notado la superioridad. Nos ha faltado fluidez, darle más velocidad al balón y al juego", explicó en rueda de prensa.

"Ellos se han juntado más con uno menos. Aprovechaban cualquier balón largo, Calleri nos ha causado problemas y David ha hecho alguna intervención de mérito. Al partido entraron mejor ellos que nosotros. Nos han ganado en todo. Ha sido determinante, mantuvieron un buen tono. En el segundo tiempo mejoramos, lo intentamos pero sin precisión en los últimos metros por la acumulación de los jugadores del Espanyol", agregó.

Bordalás insistió que el Espanyol entró al duelo "con mucha más energía" y que al principio los jugadores blanquiazules ganaron las segundas jugadas y estuvieron más dinámicos.

"Se les ha visto mucho más metidos. Se han quedado con un jugador menos y apenas se notó. Ellos han hecho un gran partido, hay que felicitarles. Nosotros no hemos podido sumar los tres puntos. Era el objetivo que teníamos. Mejoramos en la segunda parte pero sin aciertos, sin superioridad y sin generar grandes ocasiones".

También explicó el cambio del niegeriano Peter Etebo por Nyom en el descanso y afirmó que lo hizo para dar más energía y desborde por la banda derecha porque el jugador francés estaba "bastante fatigado".

Sobre la expulsión de Bernardo, reconoció que personalmente no vio la jugada y declaró que uno de sus ayudantes, que la había presenciado a través del ordenador, le informó de que sí le había parecido tarjeta roja.

Por último, reflexionó sobre qué tal le ha venido el parón de tres meses al Getafe: "Llevamos dos partidos. Es un escenario nuevo para todos. Si vemos los resultados cosechados tenemos que pensar que no nos vino bien este parón. Lo comentaba con Cabrera, que nos hemos saludado. Me dijo que en su último partido antes del coronavirus, contra Osasuna, la sensación es que se iban a Segunda", señaló.

"Ahora mismo son detalles. En Granada perdimos nosotros, al irnos unos minutos del mismo. Aquí no entramos bien al partido. Nos han faltado ocasiones. Quedan muchos puntos, hay que pensar en el sábado. Partido a partido, no podemos lamentarnos y mirar el pasado. Nunca dijimos que fuese fácil. Hay que seguir con humildad, siempre la he tenido y hay que seguir trabajando así", concluyó.