Bordalás no quiere sorpresas en la Copa

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su equipo no puede confiarse en el partido de Copa que tiene que disputar ante el Anaitasuna de Tercera División y recordó que todos los años hay sorpresas.

Para el técnico del conjunto del sur de Madrid, el choque frente al equipo vasco será importante para volver a la senda de la victoria después de siete partidos consecutivos sin ganar en LaLiga. Sin embargo, pese a que el Anaitasuna es de varias categorías inferior, avisó del peligro del duelo.

"La Copa es una competición distinta. Tenemos que darle la importancia que tiene, que es mucha. Es a partido único. No va a ser fácil la primera eliminatoria. No lo fue el año pasado contra El Palmar en Murcia. Nos costó pasar eliminatoria. Todos los años hay sorpresas y confiamos que no la haya. Tenemos respeto al rival, pero tenemos que demostrar que somos de una mayor categoría. Debemos pasar", dijo.

"Experiencias como las del año pasado nos tienen que servir. Muchos de los que estuvimos en esa eliminatoria en Badalona (el Getafe fue eliminado en la segunda ronda) estamos aquí. Muchos jugadores. No es fácil a partido único, los rivales se motivan de forma especial. Para ellos será una oportunidad para mostrarse y va a ser difícil", agregó.

Además, Bordalás reconoció que en ocasiones para motivar a sus jugadores recuerda tiempos pasados en los que tanto el entrenador alicantino como sus hombres formaron parte de equipos que se enfrentaron en Copa a clubes de mayor nivel.

"Lo he vivido yo y muchos jugadores de la plantilla. Lo que ocurre es que el tiempo hace que se te olviden los momentos que viviste cuando afrontamos a la inversa estos partidos. Intento recordarles,que incluso yo como técnico, tuvimos mucha motivación en esos días. Hay que competir al máximo nivel e intentar ganar el partido", indicó.

Cuestionado por las palabras de algunos jugadores del Anaitasuna, que después del sorteo dijeron que recibirán al Getafe "con espinilleras" en alusión al estilo que práctica el equipo madrileño, Bordalás no quiso responder: "No tengo nada que comentar".

Además, señaló que "siempre es importante" ganar para volver a coger confianza y que los jugadores del Getafe recuperen sensaciones después de no ganar siete partidos seguidos.

"Al equipo le veo con confianza a pesar de no haber ganado hace jornadas en Liga. Las sensaciones del día a día son buenas y estoy tranquilo. Hemos hablado, no podemos confiarnos por la experiencia de la temporada pasada. Lo pasamos mal en la primera eliminatoria y nos tiene que servir", recordó.

Luego fuimos eliminados por el Badalona. Nos vamos a encontrar un campo estrecho, largo, que no está en las mejores condiciones por las lluvias y nos tenemos que adaptar. No hay excusas. Nos vamos a encontrar un escenario distinto al que tenemos en Primera División", finalizó.