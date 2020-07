Bordalás se quejó del cambio de criterio con el VAR

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este miércoles, después de perder 1-3 ante el Villarreal con dos goles de penalti revisados por el VAR, que a su equipo las penas máximas que ha recibido en contra les perjudican "con severidad".

El técnico del conjunto madrileño aseguró que el primer penalti que pitó el árbitro Xavier Estrada Fernández por un derribo de David Soria sobre Moi Gómez no fue y lamentó que en otros partidos como el que el Getafe jugó en Valdebebas frente al Real Madrid, ni siquiera revisaran uno claro sobre el uruguayo Mathías Olivera.

"Los penaltis nos perjudican con severidad. El penalti en Valdebebas a Olivera no se revisó y las acciones se decantan para todos, pero para nosotros no. Puedo decir que he visto las acciones de los dos penaltis. El primero me parece incomprensible que estando el VAR para ayudar y corregir un posible error del ábritro, se ve claramente que David toca el balón con la mano y no puede ser penalti en la vida", dijo.

"Es verdad que el segundo penalti me parece muy riguroso. Creo que es juego peligroso. Es la diferencia, el jugador del Villarreal gritó, se fue al suelo y el mío (Portillo) no hizo lo mismo. No tengo la misma opinión, han sido determinantes los penaltis", añadió.

Para Bordalás, su equipo "dio todo" sobre el terreno de juego y mereció un marcador más favorable después de neutralizar al Villarreal en la primera parte y de conseguir que "apenas" disparasen a portería.

"Prácticamente sólo lo hicieron en los dos penaltis y en un balón que filtró Cazorla, uno de los mejores jugadores de España. Esa fue su primera jugada, Soria tocó el balón, estuvo acertado y fue el penalti. Luego nos marcaron el segundo y el tercero llego cuando íbamos a la desesperada. Tienen mucha calidad pero a pesar del resultado hemos sido superiores", aclaró.

Además, indicó que él no tiene que quejarse de las actuaciones arbitrales y que tiene que ser su club, si así lo desea, el que actúe al respecto.

"El club tendrá que decir lo que tenga que decir o dar explicaciones en cuanto a lo que ha ocurrido. Soy profesional, tenemos que dedicarnos a hacer nuestro trabajo. Si el club cree conveniente que tiene que decir o hacer público algo, será el que lo determine. Entiendo que en este momento el sentir de todos, de lo jugadores y del cuerpo técnico no es el mejor porque era un partido muy importante. Merecíamos un mejor resultado", manifestó.

Respecto a la trifulca que hubo al final del partido entre varios jugadores del Getafe y del Villarreal, afirmó que no pudo ver nada porque se fue al vestuario: "Luego me he enterado que ha habido una pequeña tangana. Nunca estoy de acuerdo en que haya problemas", indicó.

Asimismo, señaló que el Getafe estaba en un momento decisivo para conseguir sus objetivos europeos y volvió a lamentar la decisión del primer penalti señalado por Estrada Fernández.

"Teníamos méritos, en el primer tiempo fuimos tremendamente superiores. Neutralizamos al Villarreal, un auténtico equipazo. No nos generaron nada. El segundo tiempo comenzó con la misma dinámica. En esa acción, fantástica con el pase de Cazorla, no fue penalti claramente. Fue determinante para el desarrollo del partido. Están cabreados y abatidos (sus jugadores), pero la tarde noche de este miércoles hemos sido superiores. Les felicito, pero no ha sido justo el resultado".

"Estamos en Europa y no hemos sumado. Quedan tres partidos, queda muchísimo y el equipo va a preparar el siguiente partido con todas las intenciones de sumar puntos que finalmente nos den esa posibilidad. Pase lo que pase, la temporada del Getafe habrá sido fantástica. A unos nos ha afectado más o menos el parón. Pero al equipo no se le puede reprochar nada. Con menos presupuesto, menos calidad a nivel individual, somos un equipo generoso en el esfuerzo y no se le puede reprochar nada a los chicos", culminó.