Borja confirmó a Andújar y William para recibir al Alba

El Cartagena recibe la visita este sábado del Albacete en la décima jornada de LaLiga SmartBank con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras la pasada derrota frente al Girona (2-1).

El entrenador Borja Jiménez analizó al conjunto manchego en rueda de prensa: "Desde el cambio de técnico ha cambiado mucho su dinámica, vienen con cuatro partidos sin perder con rivales como Mallorca, Rayo Vallecano, Las Palmas, a priori su dinámica es mucho mejor, los resultados están ahí".

"Nunca se sabe cuando es mejor coger a un equipo, cuando lleva mucho tiempo ganando o mucho tiempo perdiendo. Independientemente del Albacete que nos vayamos a encontrar, nosotros valoramos positivamente cómo está el equipo, no solo por los resultados, sino por el juego", agregó.

También habló sobre las posibles ausencias de Andújar y William: "Se encuentran bien: Andújar ya se entrenó con el grupo este jueves y William hizo la primera parte. Valoraremos el entreno de este viernes para poder decidir. Si no hay nada raro, Andújar estará al 100%".

Además, Borja Jiménez habló sobre la máxima igualdad de la categoría: "No me sorprende. Todos los años vemos que desde el último al séptimo van a variar tres o seis puntos. El descenso y el 'play off' de ascenso estuvieron muy ajustados y yo creo que este año va a ser igual".