Borja Iglesias y Joaquín, pillados criticando a los árbitros: "Son muy malos"

Las quejas hacia los árbitros son el pan de cada día en el mundo del fútbol, pero cada 'pillada' resulta muy curiosa para los aficionados. La última referente al Real Betis tiene que ver con el documental de Borja Iglesias, 'Six Dreams', en el que se le vio hablando con Joaquín sobre el tema.

"Son muy malos", empezó diciendo el capitán, a lo que el delantero respondió: "Los árbitros pitan condicionados, ya te digo". Otro los futbolistas que estaba con ellos, aunque no se le vio la cara, intervino en la conversación e insistió: "Son muy malos".

"A mí lo que me j*de son las formas, que no te puedas acercar. '¿Qué queréis, reparto de amarillas?' Nos dicen al descanso. Solo estamos preguntando por qué no revisas estas jugadas", añadió el delantero, y es entonces cuando su compañero tiró de cachondeo para seguir.

"Va a llegar un momento que antes de sacarte amarilla te dé un bofetón. Que el árbitro antes de sacarte amarilla te haga así primero (gesto de dar un bofetón). Ea, y ahora amarilla. ¿Qué quieres, otra? Y que digas tú: 'No te pongas así", sentenció Joaquín.