Borré rechazó al Atlético para quedarse en River

La falta de gol del Atlético de Madrid obligó a ir a por antiguos jugadores en el mercado de fichajes. Uno de ellos fue Rafael Santos Borré, que no llegó a tener oportunidades en su momento.

El colombiano ahora es una de las figuras de River Plate y el cuadro 'colchonero' trató de ir a por él, según confirmó el director deportivo 'millonario' Enzo Francescoli en declaraciones a 'Closs Continental'.

"No tuvimos que convencer a Borré para que se quedara, él fue quien dijo que no se quería ir", confirmó la leyenda del fútbol uruguayo.

Además, cargó contra las formas del conjunto madrileño. "Me llamó la atención cómo se manejó el Atlético de Madrid, porque el torneo ya había empezado. El presidente me mintió sobre Borré y no le hablé más", aseguró Francescoli.