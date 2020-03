Botafogo da por casi descartado el fichaje de Yaya Touré

Todo apunta a que Yaya Touré no jugará en Botafogo. El club, que tenía la ambición de juntar el nombre del mediático centrocampista marfileño con el de Keisuke Honda, da su llegada por prácticamente descartada.

El encargado de confirmarlo fue Ricardo Rotenberg, vicepresidente comercial y de marketing de la entidad brasileña. Según comunicó, el jugador y sus agentes han rechazado la última oferta por temas familiares y personales, más allá de no alcanzar un acuerdo económico.

"He conversado con Yaya toda la tarde y con su agente inglés. El jugador nos dijo que quiere jugar para Botafogo, pero es una decisión demasiado impactante para él y para su familia para tener que dar una respuesta inmediata", escribió en Twitter.

Aunque por ahora Touré no jugará en Brasil, Botafogo mantiene su interés: "El agente nos ha dicho que por ahora cerramos las negociaciones, pero las puertas de Botafogo están abiertas. Yaya no ha querido decirnos que no", añadió.

'GloboEsporte' explica que los contactos se han producido durante dos semanas, pero que la operación también ha sido compleja, aparte de por lo económico, porque su familia no veía claro Río de Janeiro como un destino apropiado.

Asimismo, señala que el jugador tendría previsto viajar a Arabia Saudí para buscar un destino en este fútbol. Por tanto, Botafogo tiene muy difícil el fichaje de un Yaya Touré que ahora busca otras vías.