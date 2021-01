Braian hunde el barco 'pirata' y eleva a Defensa a una final histórica

Después de un 0-0 en la ida, el Defensa y Justicia-Coquimbo Unido llegó con la etiqueta de un partido sin goles, con pocas ocasiones y con mucho miedo por perder su oportunidad de llegar a la final de la Sudamericana. Por suerte, toda previsión falló.

En la vuelta de 'semis', el 'Pirata' viajó a Argentina con la idea de que una victoria y un empate con goles lo llevaba a la disputa del duelo decisivo. Y así empezaron los chilenos, que abrieron la lata en el 8' gracias a Farfán, que remató un centro dentro del área y la pelota acabó en la red previo desvío de la defensa rival.

Los de Mariano Soso necesitaban dos goles para pasar y no tardaron en reaccionar. Momentos después, en el 11', Pizzini puso el 1-1 en el electrónico tras una gran jugada individual de Braian Romero, que comenzó su espectáculo.

El 'Halcón' despertó gracias al empate y el 'pichichi' del torneo simplemente se limitó a hacer lo que mejor se le da. En el 20', el delantero argentino, después de haber fallado en su primer intento, hizo buena la asistencia de Larralde para darle la vuelta al marcador en apenas nueve minutos.

No quedaría la cosa así y Romero quiso conjugar el verbo enchufar. En el 23', y tras una bonita jugada colectiva de los 'halcones', el máximo artillero del torneo se anotó el segundo en su cuenta particular y el tercero para su equipo. 3-1 y Coquimbo no las vio venir.

Para cerrar una primera parte de ensueño, Braian logró su 'hat trick'. Pilló en un desajuste defensivo a los chilenos, quedó plantado ante el arquero y definió con calma y precisión para que brillase el 4-1 en el luminoso.

Haciendo cuentas, los tres goles los anotó en menos de 25 minutos. La efectividad del argentino demostró estar fuera de toda duda y dejó el pase a la final encarrilado.

En la segunda mitad, el cuadro local simplemente buscó que el choque no se rompiera ni que fuese un correcalles. Con mucha pausa y cabeza, los de Mariano Soso no vieron peligrar su presencia en la final hasta el 62', cuando Palacios recortó distancias para los de fuera.

Coquimbo demostró ímpetu competitivo y mucha fe hasta el pitido final, pero el torrente de goles en la primera mitad pasó factura y el 4-2 fue el resultado definitivo. Defensa y Justicia selló su primera final en la Sudamericana, en la que se enfrentará a Lanús, y los 'piratas' tendrán que esperar para cumplir su sueño.