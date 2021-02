Brais admitió que sigue sin comprender cómo funciona del VAR

El internacional español Brais Méndez, futbolista del Celta de Vigo, ha expresado este miércoles su agradecimiento al técnico argentino Eduardo Coudet porque desde su llegada "ha confiado, me ha dicho lo que quería y lo que pensaba".

El centrocampista celeste ha agradecido "la confianza" que el sustituto de Óscar García Junyent le ha dado "en un momento en el que yo no estaba muy bien", a la que ha respondido ofreciendo su "mejor" nivel con cinco tantos en los últimos tres meses.

"He pasado un bache grande, que lo he sufrido, me lo he comido, pero siempre hay que mirar hacia delante", ha destacado Brais Méndez, para quien sentir "la confianza" de los compañeros también ha sido "muy importante" para superar ese periodo.

Brais, tras la expulsión de Rubén Blanco en Mestalla, también se refirió al funcionamiento del VAR: "Es un tema que realmente no se habla. Al final, son cosas que pasan. A veces te pueden beneficiar y otras perjudicar. Yo, personalmente, no lo comprendo del todo. Veo que en otras ligas el funcionamiento es mucho más rápido y aquí parece que vamos más despacio".

El canterano se ha ofrecido a Coudet para jugar en la banda izquierda contra el Valladolid por la ausencia del sancionado Nolito, y ha augurado un partido "difícil" ante un rival que se juega "mucho" en Balaídos porque está "necesitado" de puntos.

"Sí que por características quizás me va mejor la banda derecha, pero eso no quita que pueda jugar en la izquierda. En la derecha vas más hacia dentro por el perfil de tu pierna buena y en la izquierda para las diagonales te viene mejor para sacar centros. Son posiciones iguales, pero siendo zurdo cambia", ha puntualizado.

Preguntado por el regreso del lateral uruguayo Lucas Olaza, hasta el pasado mes de enero su compañero en el Celta, ha indicado que tienen "una buena relación", pero ha aclarado que "durante los 90 minutos no hay amigos".