Britos se pierde el inicio del Clausura tras dar positivo en COVID-19

Baja sensible para Peñarol a horas de iniciar el Torneo Clausura uruguayo. La entidad anunció en la mañana de este sábado un positivo en coronavirus que ha resultado ser Matías Britos.

A través de sus redes sociales, el delantero informó personalmente de que había sido diagnosticado de la enfermedad después de haber estado en contacto con otro compañero también positivo.

"Hola, les cuento que desde el día martes me encuentro aislado junto a mi familia por contacto directo con un compañero positivo. Ayer a la tarde aquí en Maldonado me hisope y está mañana me avisaron que soy positivo. Nos encontramos hasta el momento bien los cuatro. Bendiciones", escribió Britos.

Son ya siete los futbolistas de Peñarol que han dado positivo en los test PCR de los últimos días. Britos se encuentra en cuarentena en su domicilio y en buen estado de salud.