Bruno, el mejor de la historia del Villarreal para Jaume Costa

Hace varias temporadas que Bruno Soriano no levanta cabeza de su lesión. De ahí que esté pasando por un momento complicado. A Jaume Costa, que fue compañero suyo en el Villarreal, le preguntaron por él y no pudo deshacerse más en elogios hacia su amigo.

"Estoy leyendo cosas sobre Bruno que no me gustan y quiero aclarar algo: para mí, ha sido el mejor jugador con el que he jugado en mi carrera, un tipo trabajador, humilde y responsable. Por culpa de, no sé si una mala operación, ha tenido un problema muy difícil de superar", comenzó diciendo.

"Yo he sido consciente estos tres últimos años de cómo ha luchado, cómo ha llorado, cómo ha venido un día sonriente que parecía que estaba recuperado para, a los días, resentirse de la lesión. Él ha sido y será emblema del Villarreal y el mejor jugador de la historia del club", añadió.

Jaume Costa compartió equipo con Bruno desde su llegada al primer plantel amarillo, a mediados de la temporada 2011-12. Desde entonces y hasta su fichaje por el Valencia en el pasado verano, ha podido ver de cerca la evolución de su ex compañero.