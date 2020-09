Bua defendió su fichaje por el Leganés: "No es un paso atrás"

Bua está deseando ayudar al Leganés. Cree que tiene mucho que aportar al cuadro 'pepinero' y explicó por qué se decidió a probar suerte en la Segunda División española.

"Lo importante es jugar esta temporada, darlo todo y lograr el objetivo. No es un paso atrás para mí. El fútbol español, aún en Segunda, tiene mucha calidad. Pasar de Europa League a Segunda no es paso atrás para mi. Es un proyecto en el que creo. Si no fuera importante, no estaría aquí", indicó durante su presentación.

"Siempre estuve mirando la Liga española y el fútbol español siempre fue un objetivo. Tuve la suerte de que el Leganés contara conmigo y era lo que quería. Es el fútbol, a veces consigues lo que quieres y yo lo he conseguido", comentó.

Preguntado sobre la posición en la que mejor se desenvuelve, dijo: "Es algo complicado de decir. Me siento bien por las bandas y por detrás del delantero. Depende de cómo me quiera usar el entrenador. Me siento bien en las tres posiciones. Debo dar todo para que el entrenador me dé confianza".

"Hablé con Martí antes de fichar. Lo que me dijo es lo que buscaba. Ahora estoy entrenando solo. Lo que conversé con él fue muy bueno para y lo que estaba buscando lo estoy encontrando aquí", agregó en castellano.

Bua cree que en el fútbol español hay mucha calidad, no quiso compararse con ningún compañero de profesión y analizó sus características: "Me gustan las arrancadas con balón, encarar. Dar profundidad, asistencias y por supuesto marcar. Soy sobre todo un jugador rápido".

Por otro lado se mostró confiado en que el club pueda conseguir el reto del ascenso: "Aquí estoy para trabajar duro y darlo todo con el equipo, para lograr ese objetivo que se pone el Leganés. A base de trabajo se consigue todo".

"No diría que hay presión por subir. Es algo positivo, de motivación. Cuando llegas al Leganés es para cumplir con los objetivos, subir a Primera. Hay que trabajar y darlo todo en el campo", manifestó.