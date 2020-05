Budimir echa de menos "celebrar un gol"

Ante Budimir, delantero del Mallorca, ha asegurado este viernes que el partido ante el FC Barcelona en Son Moix, con el que se reanudaría LaLiga si la evolución del coronavirus lo permite, "será diferente" al de la primera vuelta en el Camp Nou.

El equipo balear cayó por 5-2 ante el Barça en un encuentro en el que Budimir fue el autor de los dos goles de los mallorquinistas.

"Parece que hace mucho de eso y, en realidad, es mejor porque ya forma parte del pasado”, ha explicado el goleador croata.

"Ante el Barcelona será un partido nuevo, diferente, y hemos de olvidar también el resultado que tuvimos en el Camp Nou; hay que mirar hacia adelante y creo que lo podemos hacer mucho mejor que en la primera vuelta", ha añadido.

Budimir es el máximo realizador de los bermellones con nueve goles. "Marcar es una de las cosas del fútbol que echo de menos, pero también extraño muchas otras cosas”, ha dicho, en alusión a la vuelta a los entrenamientos individuales sobre el césped tras dos meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19.

"Ponerte la camiseta de tu equipo, jugar en Son Moix, con mis compañeros. Está claro que como delantero también echo de menos celebrar un gol", ha precisado.

Budimir ha recordado cómo fue el regreso al campo: "El primer día que llegué a Son Bibiloni fue un espectáculo. Volver a ver el césped, tocar el balón, estar con los compañeros, fue fantástico. Es verdad que es un poco raro el tener cada uno su balón, pero hay que adaptarse", indicó Ante Budimir, quien está compaginando el fútbol con los estudios universitarios de Economía en Croacia.

"Fueron mis hermanas mayores las que me animaron. Ellas estaban estudiando y me dijeron que me iban a ayudar; me dieron esa confianza para poder hacerlo y la verdad es que me gusta mucho", ha señalado el delantero balcánico.