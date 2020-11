Cambio de guion: el Atleti cierra el fichaje de Kondogbia

Giro drástico en el Atlético y dramático en el Valencia de los acontecimientos. La cadena 'SER' informa de que los rojiblancos, que, antes, parecía que eran más proclives a dejar pasar el plazo para cubrir la baja de Thomas Partey sin fichar a nadie, llegaron a un acuerdo por Kondogbia. Pagarán entre 15 y 20 millones de euros.

El entrenador 'che', Javi Gracia, aseguró en rueda de prensa que el mediocentro está recuperado de las molestias que arrastraba en el talón derecho, negó que su regreso haya sido diferente al de otros jugadores y haya tenido alguna influencia su enfrentamiento público con el club por no acceder a su venta a los 'colchoneros', pero tampoco aclaró si cuenta ya con él.

"El jugador ha estado con las molestias que tenía, yo no le he explorado, pero los médicos han sido claros. Ha seguido el proceso de casi todos los jugadores que tienen una lesión de cierta gravedad. Ha entrenado con el equipo algún día esta semana y no ha sido diferente el proceso respecto a otros jugadores", añadió.

"No voy a decir lo que tenéis que preguntar, pero estoy en mi derecho de contestar lo que creo oportuno. La recuperación creo que ha sido proporcional a lo que se dijo con el parte médico", contestó molesto por las preguntas sobre la repentina recuperación.

Gracia no quiso confirmar si contará con él ante el Getafe o si será un jugador más. "No sé lo que va a pasar: si entrena y está disponible y puedo contar con él, lo decidiré como el resto de compañeros", apuntó.

"No quiero hablar más de otras circunstancias. No me ayuda decir si uno está o no está ni de hipótesis de futuro que no sé si van a pasar", contestó preguntado por si espera que acabe, finalmente, incorporándose al Atlético de Madrid.