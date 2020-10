Canales propuso una solución para los líos con el VAR

En el Villamarín, el Betis cayó por 3-0. Pero más allá del resultado, el arbitraje fue el protagonista.

Tello no fue el único que señaló al VAR después de que señalara un fuera de juego de Sanabria. Canales se ha sumado a su compañero de equipo.

Y es que Canales cree que el problema no es del VAR sino de que no se les ha explicado cómo funciona exactamente. Así lo expresó en sus redes sociales.

"No suelo hablar de decisiones arbitrales ni del VAR, pero esta vez quiero hacer una reflexión que me sale del alma. La Real fue mejor y punto. El Betis sabe ganar y perder. Por otra parte, echo de menos un responsable que nos explique los criterios respecto a jugadas concretas que aún no entendemos. No es solo por lo vivido el domingo", escribió.

El beticismo clamó contra el arbitraje por dos acciones: un fuera de juego de Sanabria y un posible penalti no pitado. Según 'Mundo Deportivo', el club estaría pensando en dirigir una queja en privado al Comité de Árbitros.