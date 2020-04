Capa espera que LaLiga vuelva en junio

El coronavirus obligó a parar todo, pero ya se ve la luz al final del túnel. Ander Capa confía en que LaLiga vuelva en un par de meses.

"Soy optimista, creo que se va a volver y espero que para junio estemos ya jugando", dijo Capa en una entrevista en 'Radio Popular' en la que, no obstante, desveló que a los futbolistas rojiblancos aún no les han avanzado ninguna fecha concreta para el regreso.

"No nos han dicho fecha pero sí que se volverá a entrenar, aunque que no se sabe cuándo", dijo el lateral de Portugalete, quien tiene claro que "lo más importante es la salud" y que ahora "lo único que nos salva es que salga una vacuna lo antes posible y vuelva todo a la normalidad".

Asimismo, señaló que el regreso con todos los jugadores concentrados en un mismo sitio mientras se van jugando los partidos sería casi como estar en prisión. " Estar en una habitación y solo salir a entrenar y jugar es como una cárcel. Estarías un poco solo", reflexionó Capa, al que ya el aislamiento actual le está resultando "un poco duro".

"No es lo mismo entrenar en casa que en Lezama y entrenar en casa no lo llevo muy bien", destacó, y develó que "al principio" del confinamiento se levantaba y "miraba" cómo iba evolucionando la pandemia, pero que ahora ha "desconectado un poco de ello". Aunque "sí" sabe "que va mejor que antes".

Además de en el confinamiento, Capa, como todos los jugadores y aficionados del Athletic, piensa mucho en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, un partido en el que quiere que esté Aritz Aduriz para que "levante la Copa" al final del partido.

"Tendremos que mantenerle hasta la final, más que nada para que levante la Copa", dijo, haciendo un guiño al ariete internacional, que tenía decidido retirarse el próximo 30 de junio.

Sobre esa final de Copa, Capa afirmó que fue "un poco triste" el pasado sábado, día en el que debería haberse disputado. "Siempre intentas llegar a una final con el Athletic, y llegas y te pasa esto. Estoy triste por ello, pero esperemos que se pueda jugar en algún momento", dijo.

No obstante, la posibilidad de que se juegue en 2021, e incluso cerca del final de la próxima temporada, cree que sería "demasiada espera".

"Por una parte me parece bien, pero esperar un año para ello me parece muy largo. Aunque una final vasca a puerta cerrada, no lo veo. Prefiero jugar con gente, pero quiero que esté Aduriz", apuntó de cara a una final que desea celebrar en "la Gabarra".

"Yo, que es mi primera final, sueño más que nunca con la Gabarra. ¿Que no se puede en Gabarra? Pues cada uno con una chalupa, lo que haga falta", apuntó en un tono muy 'bilbaíno'.

Capa reconoció que estar clasificado para Europa si no vuelve la competición, en calidad de finalista de la Copa, "beneficiaría" al Athletic, pero cree que también "se entienden" las quejas del Valencia, séptimo clasificado, "porque cada club mira por su bien".

El lateral vizcaíno, por otro lado, aseguró que la plantilla "no" se sintió presionada para rebajarse el sueldo si no se reanuda la competición o se hace a puerta cerrada, porque "se veía venir" al estar "pasando en otros clubes".

Y que lo han hecho también "para mantener los sueldos de Lezama y de toda la gente, y pensando en el socio", al que, en esos casos, el club igual tiene que devolver parte de la cuota anual.