Carbonell y el problema de los cedidos: "Me dijeron que sería más difícil que jugara"

El centrocampista español de 22 años Álex Carbonell ha ofrecido unas declaraciones a 'AS' para analizar la presente e inusual temporada, que se ha visto interrumpida por la pandemia de coronavirus.

El mediocentro del Valencia aterrizó en el Fortuna Sittard holandés en calidad de cedido, equipo con el que ha llegado a disputar 19 partidos oficiales este curso.

"Yo salí libre del Reus y todo se decidió un poco tarde, finales de diciembre principios de enero. Firmé un minicontrato de cuatro meses con el Córdoba pero desde enero yo ya sabía del interés tanto del Valencia como de otros clubes, finalmente me decanté por el Valencia", explicó sobre su llegada al conjunto 'che'.

"Cuando me firmó Pablo él me transmitió mucha confianza y me dijo que la idea era salir cedido y a la vuelta ver como volvía y si podía quedarme. Ahora él ya no está, pero tanto César como Corona me han llamado y hemos estado en contacto, pese a que no hemos hablado sobre el futuro a corto plazo. Además, el Valencia tiene a Manu Rud que es un chico que se encarga de los cedidos y en ese aspecto el club lo está haciendo muy bien porque aunque estemos lejos de Valencia, está muy pendientes de nosotros y nos proporciona cualquier cosa que necesitemos", añadió.

Sobre la decisión de marcharse a Holanda, comentó: "Creo que en la Liga Holandesa la media de edad es más baja, son jugadores más jóvenes... La competencia y tu rival no tienen esa experiencia que quizá en Segunda sí y eso se nota al final. Además, la opción me gustaba también por otras cosas extradeportivas, como perfeccionar el inglés, madurar como persona, salir de mi zona de confort etc".

Finalmente, quiso hablar sobre las oportunidades que está teniendo como cedido en territorio holandés: "Me han llegado a decir a la cara que es más difícil jugar siendo cedido que si eres del club. Cuando te dicen eso intentas asumirlo de la mejor manera posible pero es algo duro de escuchar, a mí no me gusta excusarme en estos temas, pero si me preguntas si eso es cierto, te diría que sí. En cualquier caso, creo que si sales al campo y metes 20 goles por partido vas a jugar sí o sí".