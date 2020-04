Caruso pidió ayuda para los técnicos sin recursos

La crisis sanitaria causa estragos. Las pérdidas económicas son incalculables.

Caruso, ex entrenador de Estudiantes, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys, Racing Club y San Lorenzo, entre muchos otros equipos locales, aseguró, en diálogo con la agencia oficial de noticias 'Télam', que "la mayoría de los técnicos no tiene dinero ni obra social".

También reclamó la intervención de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Según Caruso Lombardi, muchos de sus colegas tienen contratos informales y están "desesperados" porque "no pueden vivir" con los ingresos que reciben por dirigir en las ligas menores.

"¿Por qué no hacen un bono, como hicieron con los planes, para los técnicos que están sin trabajo o para los que trabajan y están muertos de hambre", reclamó.

El Gobierno argentino dispuso hace unas semanas un bono para los deportistas becados por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), además de las habituales ayudas económicas para los sectores más vulnerables durante la cuarentena obligatoria dictada debido a la pandemia del coronavirus.