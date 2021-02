Carvajal, Kroos y Lucas Vázquez vuelven a la lista de Zidane

Zinedine Zidane ha convocado a 19 jugadores para el partido del Real Madrid contra el Valencia, correspondiente a la jornada 23 de Liga, que se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano (domingo, 16:15 h; Movistar LaLiga).

El técnico francés recupera muchas piezas para seguir luchando por la Primera División, pese a la nueva victoria del Atlético de Madrid. Un jugador por posición para dotar de más profundidad a la plantilla.

Toni Kroos vuelve a la convocatoria después de perderse el partido contra el Getafe por sanción. El alemán será, además, titular ante el Valencia salvo sorpresa de Zinedine Zidane.

De lesión retornan dos jugadores a la lista de 19 de Zidane. Están tanto Carvajal para ocupar el lateral diestro como Lucas Vázquez para hacerlo tanto en defensa como en ataque.

Quien no está con respecto al último partido es Marvin. El canterano madridista no ha superado los problemas físicos que tuvo ante el cuadro azulón y no entró en la convocatoria.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Carvajal, R. Varane, Nacho, F. Mendy, Chust y Miguel.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco y Arribas.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr. y Mariano.