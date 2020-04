Cassano se inventó un partido que no ocurrió para alabar a Ronaldo

Está claro que, entre tanto partido, los jugadores pierden la memoria y confunden momentos y etapas de su carrera. Si no, no se explica lo que le pasó a Antonio Cassano, quien se inventó un partido para alabar a Ronaldo.

"Perdíamos 0-1 con el Deportivo. Allí jugaban Amavisca, Tristán, Makaay, Valerón... Un equipo espectacular", comenzó Cassano.

"Todo el público pitaba, especialmente a Ronaldo, al descanso. En el vestuario, el entrenador le dijo: 'Ronnie, sales y entra Van Nistelrooy'. Y el brasileño contestó: 'No, espera, me quitas a los 15 minutos si no marco dos goles'. Y a los 15 minutos, Ronaldo fuera y dentro Van Nistelrooy con 2-1 y dos goles de Ronaldo", continuó, antes de asegurar: "Creí que era el más grande de siempre hasta que vi a Messi":

Lo cierto, sin embargo, es que ese partido nunca sucedió. Ronaldo y Van Nistelrooy solo coincidieron media campaña en el Real Madrid y cuando el equipo blanco ganó al Deportivo, por 3-1, el brasileño ya no estaba en el equipo.

Pero tampoco el Deportivo era ya el de los Tristán, Makaay o Valerón y sí el dirigido por Caparrós, que contaba con Coloccini, Arizmendi o Aouate.

Para culminar, Ronaldo solo marcó cuatro tantos esa campaña antes de irse al Milan, uno al Écija en Copa, dos al Dinamo de Kiev en Champions en Ucrania, y otro al Athletic en Liga.

En definitiva, un partido inventado por Cassano para alabar a uno de los más grandes de la historia del deporte. Pero, ¿le hacía falta?