Cavani se hizo de rogar, pero se despidió del PSG con unas sentidas palabras

Cavani ya sabe desde hace tiempo que su etapa en el PSG había acabado. Pero no fue hasta este lunes cuando el delantero charrúa dijo adiós formalmente a la que ha sido su afición durante las últimas siete temporadas. En ellas, sumó un total de 200 goles en 301 partidos. Y si las noticias se cumplen, seguirá sumando minutos en el United.

"Hola Paris, hola a todos, estoy aquí para dar las gracias. Después de un tiempo, sí, es verdad. A veces es bueno dejar pasar un poco de tiempo. Hace que las cosas estén más tranquilas, la cabeza está más tranquila. Y es menos probable que se cree una atmósfera más negativa", empezaba su comunicado de despedida.

El uruguayo creyó que no era el mejor momento hacerlo con el PSG en plena lucha por la Champions: "Preferí hablar después de un tiempo porque mis compañeros que se habían quedado en París continuaron la competición. Así que no era un buen momento para hablar."

El delantero quiso dar las gracias por sus grandes años en la capital de Francia: "Estoy aquí para agradecer a todos. Agradecer a los fans, que me han dado su amor, lentamente, a lo largo del tiempo. Es un amor que ha crecido con el tiempo, pero es importante para mí. Me hace muy feliz y por eso todos los momentos que hemos pasado juntos, los buenos y los no tan buenos, se van a quedar".

"Gracias, muchas gracias a todas las personas que trabajan en París, que han hecho cosas con cariño para mí. Todo se va a quedar en mi cabeza y en mi corazón. La vida continuará. Así es el fútbol, así es la vida a veces. Ya está. Ya está. Gracias de nuevo. Estuve muy orgulloso de defender estes colores durante los siete años. Gracias a los fans, a todos en París, los abrazo a todos", concluyó.