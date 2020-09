Cazan a Greenwood inhalando 'hippy crack' y vuelve a disculparse

De nuevo, Greenwood ha vuelto a ser protagonista en Inglaterra y no por su fútbol. El jugador del Manchester United ha comenzado con muy mal pie el mes de septiembre tras haber sido expulsado de la concentración de Inglaterra.

Tanto él como Foden acabaron fuera del equipo de Southgate tras haber llevado a chicas al hotel, algo que está completamente prohibido por el protocolo de coronavirus. Este domingo, el diario 'The Sun' ha sacado a la luz otras imágenes que compromenten al futbolista.

Al del Manchester United se le puede ver inhalando 'hippy crack', el conocido gas de la risa que ya lo han consumido varios jugadores del Arsenal, entre ellos el atacante Lacazette.

Greenwood habría estado inhalando este gas días antes de su debut con la Selección de Inglaterra y ha sido cazado por un vídeo subido a Snapchat por una de las chicas que visitaron a los dos jugadores.

Greenwood ha tenido que disculparse de nuevo ante lo ocurrido en un comunicado: "Soy consciente de los riesgos para la salud asociados a esta práctica e insisto a todos que no sigan mi ejemplo. Esta semana también he aprendido que se me juzgará de una manera más fuerte por mi carrera futbolística. Quiero devolver la confianza que han demostrado en mí mis entrenadores".