Cazorla y Bruno echaron de menos a la afición en su despedida

Santi Cazorla y Bruno Soriano ya son historia del Villarreal. La goleada ante el Eibar fue el broche de oro a una carrera en el 'submarino amarillo' que ningún aficionado olvidará. De ahí que comparecieran tras el partido para transmitir sus sensaciones. Echaron de menos a la hinchada.

"Es una pena no poder retirarme con el estadio lleno porque me han tratado muy bien, es un poco la espinita que me queda", dijo Cazorla, lo que casó con las palabras de Bruno: "He soñado muchas veces despedirme con las botas puestas. No ha sido todo lo soñado porque quería a estar con la afición porque me han apoyado mucho".

"Me retiro por la edad porque es avanzada y porque he vivido tres años muy duros y, al regreso, he visto que podía jugar, pero, al final, creo que lo mejor es marcharse y saber terminar. Este es el club de mi vida y estaré aquí para siempre", añadió el de Artana.

"Esta es mi casa, he pasado dos años maravillosos. Ha sido un final perfecto porque hemos metido al equipo en Europa, esto es un hasta luego, no un adiós, es un hasta luego. Me voy porque mental como físicamente cada día cuesta mñas prepararse", explicó Cazorla.

"Siempre dije que sería sincero con el club y que, si no podía estar al 100%, daría un paso al lado y así lo he hecho. Quiero dar las gracias al club por haberme dado la oportunidad de jugar tras un calvario. Al cuerpo técnico, a los que no salen en las fotos: fisios, médicos, utileros...", dijo para concluir.