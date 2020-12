Ceballos cambia su versión... ¡y admite que se peleó con David Luiz!

Hace varios días, unas informaciones de la prensa inglesa apuntaban a una pelea entre David Luiz y Dani Ceballos durante uno de los entrenamientos del Arsenal. El futbolista español, de inmediato, lo negó en su momento a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, pasadas casi dos semanas, el futbolista cedido por el Real Madrid ha dado marcha atrás y reconocido públicamente su rifirrafe con el experimentado central brasileño, ex de Chelsea o PSG.

"No voy a negar que hubo un enfrentamiento o riña. No fue un comportamiento ejemplar, pero es bueno ver que el Arsenal está vivo y que el equipo tiene carácter", aseguró en el medio británico 'The Sun'.

El jugador andaluz trató de justificar lo que pasó entre ambos y señaló que, pasado el tenso momento, la situación entre ambos se calmó y que ahora todo está bien entre los dos futbolistas.

"Somos dos futbolistas con cualidades de liderazgo muy similares y estas cosas pueden pasar. No dejamos pasar un solo día. Hablamos esa misma tarde después del entrenamiento", sentenció.