Cerezo desveló su gran preocupación en una charla con Pérez Reverte

El escritor, periodista y académico de la RAE Arturo Pérez Reverte es uno de los más activos en sus redes sociales en estos días de confinamiento, donde está dejando varias píldoras en forma de conversación con personajes de actualidad.

Como explica el ex corresponsal de guerra, telefonea a los protagonistas y después comparte un fragmento fidedigno de la charla. Y uno de los personajes con los que ha hablado es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Durante su conversación con Pérez Reverte, el dirigente 'colchonero' mostró su preocupación por el aspecto económico una vez pase la crisis sanitaria: "La enfermedad pasará. Lo que me preocupa es si acabará la temporada de fútbol o no; y no es por el fútbol, sino por lo que genera en turismo, hoteles, restaurantes y viajes. Muchos puestos de trabajo y familias dependen de eso".

Hay que recordar que el Atlético de Madrid ha sido uno de los primeros gigantes en tomar medidas en este sentido y este viernes comunicó por carta a sus empleados que realizará un ERTE (Expediente de Regulación Temportal de Empleo).