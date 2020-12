Cervera y su plan para vencer al Barça: "Salimos a defender para poder ganar"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, destacó el gran trabajo realizado por su equipo ante el Barcelona y reconoció como clave el hecho de que el conjunto azulgrana no hubiera podido ponerse por delante en el marcador en ningún momento.

"Hemos salido a defender para poder ganar", dijo el técnico del Cádiz, que destacó que las opciones de su equipo pasaban porque ellos no se pusieran por delante en el marcador. "Eso nos hubiera obligado a abrirnos más. Teníamos que defender bien para tener alguna posibilidad", aseguró.

El técnico del Cádiz señaló que al Barcelona "le gusta entrar por dentro, hacer alguna pared, que Messi se venga atrás".

"No les gusta centrar muchos balones, y si se equivocaban debíamos tener salida. Es lo que ha pasado. Había que buscar un acierto nuestro o algún error suyo", apuntó.

Cervera indicó que no se siente orgulloso. "Me gustaría que mis equipos pudieran tratar de tú a tú a los grandes pero de momento no hemos podido, el Atlético de Madrid nos metió cuatro y pudieron ser más, la Real Sociedad nos ganó...", recordó.

El preparador del Cádiz reiteró que su "misión es que el Cádiz se salve y al final es una forma de verlo".

"Al Barcelona hay que defenderle bien para poder ganarle. Nosotros no somos malos, somos buenos, pero ellos son muy, muy buenos", destacó.

Cervera lamentó que el Cádiz ha tenido "alguna contra que podría haber acabado mejor".

"Ningún partido es igual que este, no hay ningún partido en la categoría en el que te metan tan atrás y te obliguen tanto", dijo.