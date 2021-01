Champagne ya es del Real Murcia y Adrián Hernández elogió su liderazgo

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, está contento con el trabajo de la dirección deportiva en el mercado de fichajes. Uno de los últimos de los que habló fue Nereo Champagne, un guardameta de mucha experiencia. También analizó a Gurdiel entre sus valoraciones del nivel del equipo en Liga.

"Estamos contentos tanto el cuerpo técnico como la directiva porque eran dos jugadores que veníamos buscando. Nereo nos va a dar liderazgo y Adán es un perfil que no teníamos en el equipo, puede ser un lateral largo, rápido, con buena salida de balón, un carrilero capaz de asociarse e incluso puede ser extremo que jugo muchos años en esa posición por su buen golpeo de balón, nos da muchas opciones", aseguró.

Sobre si podrían debutar en el duelo con el Recreativo Granada, aseveró: "Pueden ser de la partida, los dos están en un nivel físico muy bueno". Y, centrado en el rival, explicó: "Todas las semanas son importantes, tenemos que tener perspectiva, pero no miro más allá del Granada. Cada partido, para mí, me lo tomo como una final, pero no son más de tres puntos".

Amplió esto último además: "Un partido diferente, sus jugadores de arriba marcan muchas diferencias, y o estamos bien estructurados o nos van hacer mucho daño. Creo que tenemos opciones, la semana de entrenamientos me está gustando mucho más que la anterior. El equipo se está enchufando y tiene los ojos incrustados en sangre".