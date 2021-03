Chávez mandó un recado a Borré: "Me dijo que me esperaba fuera y luego no estaba"

Argentinos dio la sorpresa de la jornada en Argentina este lunes. El equipo de Gabi Milito logró asaltar el Monumental y sellar un triunfo ante River Plate por 0-1 gracias a un golazo de Florentín en los instantes finales.

En un lance del encuentro, el arquero visitante, Chávez, tuvo sus más y sus menos con Borré, que saltó al campo en la segunda mitad. "Me dijo que me esperaba afuera y después cuando salí no estaba. Dentro del campo somos todos malos y guapos porque no pasa nada, ja", explicó el meta para el programa 'Cómo Te Va'.

"La primera atajada me tiré con todo para cubrir todo el arco y taparle el remate a Julián Álvarez. En la otra acción, la de Borré, le achiqué lo más rápido posible. Me quedo con esa jugada porque nos dio el triunfo", concluyó el cancerbero, que fue una de las estrellas del partido.