Chicharito tiró de las orejas a su equipo: "Parece que jugamos con miedo"

Chicharito llegó para ser el relevo de Ibrahimovic en LA Galaxy con Guillermo Barros Schelotto a los mandos pero, de momento, no ha logrado alcanzar ese nivel. Y el equipo tampoco acompaña.

En el último duelo, LA Galaxy cayeron por 1-3 frente a Seattle Sounders y el delantero mexicano, caliente tras el pitido final, ofreció su opinión a los medios tras el pitido final.

"En la primera mitad dejamos ir el partido por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos", lanzó.

"Todos estamos muy decepcionados, jugamos bastante mal la primera parte. Mejoramos en la segunda, pero ya era muy tarde. Tuve una oportunidad que debí anotar, no tenía mucho ángulo, pero en el segundo que volteé para ver si venía alguien para dar el pase, perdí el ángulo", añadió.

El equipo de Los Ángeles acumula cuatro partidos seguidos sin ganar y tres derrotas consecutivas. Ya comienza a preocupar...