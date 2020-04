Chimy Ávila se libraba de los recortes, pero se solidarizó con el grupo

Chimy Ávila mostró un nivel de compromiso máximo con su club y en la sociedad. Sucede que Osasuna anunció sus medidas en la lucha contra el coronavirus, un tajo del 20% en el salario de los jugadores, pero él, al encontrarse de baja, se libraba. Sin embargo, como él mismo admitió en la argentina 'Radio Cut', aseguró que será tratado como uno más.

"Nosotros hemos firmado un acuerdo para bajar nuestro sueldo. Yo podía haberlo firmado o no porque al estar de baja no me afecta y podía haber cobrado mi salario completo, pero la situación es muy triste y yo acepté rebajarme también el sueldo para poder ayudar al club", confesó.

Además, aportó su punto de vista de cómo está afectando el coronavirus en su país natal. "Es muy triste. Viendo la película en vivo es horrible. Hay gente que ha perdido a seres queridos. Es muy serio lo que estamos viviendo", aseguró.

Ya hablando de fútbol, dio detalles sobre su trabajo de puesta a punto tras su grave lesión de ligamentos: "Mi recuperación es clínica y tengo autorización para ir a hacerla. Estoy pasando la cuarentena en casa, con mi madre, mi hermano, mi mujer y mis dos hijas".

Igualmente, le preguntaron por un posible traspaso frustrado al Barça. "Siempre digo que lo más lindo del mundo sería poder tirar una pared con Messi. Pero las cosas pasan por algo. Yo esto lo tomo como un obstáculo más. Debido a la lesión no se dio lo del Barcelona, pero por algo será. Quizá cuando vuelva lo haga mejor que antes y tenga otras oportunidades".