"Cinco minutos antes de los partidos, Hazard jugaba al Mario Kart"

En una entrevista a 'The Guardian', Filipe Luis sorprendió a todos con una historia que ocurría en el vestuario del Chelsea junto a Eden Hazard, actualmente en horas bajas en el Real Madrid por sus continuas lesiones.

"Tuvimos grandes jugadores, Eden Hazard, Fàbregas, Diego Costa. Junto a Neymar, Eden es el mejor con el que he jugado. Está ahí arriba con Messi, ganando partidos solo. No corría para defender mucho, no entrenaba bien y cinco minutos antes de los partidos jugaba con el Mario Kart en el vestuario", empezó explicando Filipe Luis.

Solo estuvo en el Chelsea durante la temporada 2014-15, y durante ese año se quedó con algunas cosas del futbolista belga, que "entrenaba con los cordones desatados".

"Entrenaba y calentaba con los cordones desatados. Pero salía y nadie podía quitarle la pelota. Regateaba a tres o cuatro. Si los rivales se acercaban demasiado, él simplemente se alejaba, tan poderoso", añadió el brasileño.

Y por último, Filipe Luis concluyó con lo que le falla a Hazard para triunfar: "Es muy inteligente: tiene el uno-dos, combina, juega solo... asiste, marca, todo. Quizás le falte la ambición de decir 'Seré el mejor del mundo', porque podría serlo. Pero en talento, el mejor".