Zidane, sobre Jovic y Achraf: "Es fácil decir que la culpa la tengo yo, pero no es así"

El entrenador del Real Madrid, Zidane, compareció en rueda de prensa en la previa del partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano, de este miércoles 20 de enero a las 21 horas.

El técnico galo comenzó hablando del rival: "El Alcoyano ha eliminado a un Primera. Sabemos lo que esta pasando en la competición y tenemos que estar al 100%. Sabemos el equipo contra el que vamos a jugar".

Y añadió: "Hay muchas sorpresas porque la Copa ha sido así siempre y también en todos los países. Hay equipos que tienen la oportunidad de jugar contra un grande y hacen cosas formidables. Hay que estar preparados porque no hay competiciones ni partidos fáciles".

"Claro que quiero ganar la Copa"

Sobre si le ilusiona ganar el título de Copa, explicó: "Me haría ilusión ganar algo. Trabajamos para ganar títulos y cualquier competición. Nuestro objetivo es estar preparados día a día para ganar los encuentros, a pesar de que a veces no se pueden ganar todos. Pero sí, tengo ilusión por ganar la Copa".

También tuvo tiempo Zidane de hablar de su plantilla: "Nosotros entrenamos muy bien. Es verdad que hay jugadores que juegan menos. Es una oportunidad para nosotros de hacer un gran partido y volver a ganar. Es una plantilla completa. En cada partido hay que elegir a once, pero mis jugadores están preparados para cualquier cosa".

En cuanto a las críticas al equipo, declaró: "Las críticas van a seguir porque esto es el Real Madrid. Hay muchas cosas detrás de un club y no solo es ganar. Cuando perdemos, hay críticas y es una parte del juego. No me va a impedir seguir con lo que estamos haciendo. Nos ha pasado antes. Vamos a reaccionar y ser positivos".

El técnico francés fue cuestionado sobre los rumores que colocan a David Alaba en el Santiago Bernabéu: "Yo entiendo vuestras preguntas. Nosotros estamos aquí y yo como entrenador solo estoy aquí para pensar en el partido de Copa. Entiendo que se puede hablar de todo, pero yo no voy a entrar en estas cosas".

En cuanto a la situación de Ramos y Lucas Vázquez, que todavía no han renovado con el Madrid y los posibles fichajes, declaró: "Sergio y Lucas son jugadores del Madrid hace mucho tiempo. Siempre están listos y centrados. Los fichajes se verán en el futuro".

Sobre el doblete que Jovic anotó en su primer partido lejos del Real Madrid, el entrenador francés comentó: "Me ha gustado lo que ha hecho, marcar dos goles. Es lo que él sabe hacer y me alegro mucho por lo que ha hecho. Le deseo lo mejor, como a todos mis jugadores".

"Lo fácil es decir que la culpa la tiene el entrenador"

La prensa recordó a Zidane las salidas de Luka, Reguilón, Achraf, a lo que el entrenador 'merengue' respondió: "La culpa siempre la tengo yo, como siempre. Lo fácil es decir que la culpa la tiene el entrenador. Yo quiero a mis jugadores siempre. El Madrid es difícil, lo he vivido como jugador. Hay momentos que los jugadores cuando se quedan aquí saben lo que tienen, es el Real Madrid, es difícil. Y luego hay momentos que el jugador tiene que salir a demostrar".

"Es lo que tiene Luka. Creo que ha sido una buena opción comprar a Luka y me alegro por él, para que un día haga lo mismo en el Madrid. Pero jugar fuera y dentro es distinto. Luka tiene futuro y puede demostrarlo en el Madrid y es para todos igual. Aquí siempre hay una competencia muy fuerte, pero la culpa de eso no la tiene el entrenador", añadió.

¿Es mejor para Odriozola salir ahora? "Puede pasar de todo hasta el 31 de enero. Mira lo de Jovic. Pero quiero a todos mis jugadores mucho y voy a contar con todos. Luego si pasa algo, veremos".

A la pregunta de si los grandes jugadores como Mbappé eligen dónde quieren jugar, el técnico francés respondió: "Al final sí, es así. Pienso lo mismo que dijo Ronaldo en su momento. Pero cada uno tiene un contrato, tiene sus cosas... No es bueno meterse en las cosas. Tú puedes hablar de tus jugadores, pero de los demás es complicado meterte"

Zidane también se refirió a la situación de Eden Hazard: "El proceso de Hazard ha sido largo y pesado, y es nuevo para él. No dudo un segundo de Hazard, hay que aceptar la crítica, y tiene la cabeza preparada y está listo para aguantar. Se entrena bien y no va a cambiar el jugador que es. No dudo un minuto de él. Lo veremos pronto".