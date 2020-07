Como magos y caballeros

Si el título de Sir que conocemos en Inglaterra se trasladara al fútbol, no hay ninguna duda de que Santi Cazorla y Bruno Soriano lo recibirían con creces. Este domingo se despidieron del Villarreal y LaLiga.

Es difícil decir adiós a semejantes futbolistas. Dos personas que, a lo largo de su carrera, lo han pasado muy mal por las lesiones, pero que han trabajado y remontado las dificultades para demostrar que querer, en muchas ocasiones, es poder.

A Cazorla le dijeron que diera las gracias si algún día podría volver a jugar en el jardín con sus familiares. Bruno Soriano se ha tirado tres años con una maldición en forma de lesión que le ha apartado de los terrenos de juego. Pero este domingo se reunieron de nuevo para dar una lección de fútbol.

El partido de Cazorla es descomunal. La magia del asturiano ante el Eibar deja claro que si se va es porque quiere, no porque no llegue al nivel requerido. No solo dio la asistencia del gol clave, también repartió, movió al equipo y lo dirigió hacia una victoria para asegurar la quinta plaza.

La primera parte fue de testeo para el Villarreal, que pisó el acelerador tras la primera pausa de hidratación. A partir de ahí, desató todo su poderío ofensivo, con un excelso y omnipresente Gerard Moreno.

El descanso precedió a unos minutos de indecisión y lleno de parones en el juego por algunas lesiones. Primero, la de Cote, que tuvo que ser sustituido por un problema en la rodilla y marcó un antes y un después en el partido para el Eibar.

Le costó al Villarreal abrir la lata, como en muchas ocasiones esta temporada. Pero una vez que lo consiguió, se abrió la veda. Los cambios le vinieron bien a Calleja: entraron Ontiveros y Moi Gómez.

Anguissa puso el 1-0 tras una asistencia fabulosa de Cazorla en el 71'. El Eibar, hasta el segundo tanto, no se vio capaz de ir a por el empate. Gerard Moreno mostró sus cualidades de cara a gol con un doblete sensacional en jugadas individuales.

Previamente, las pocas personas que asistieron a La Cerámica se pusieron de pie para ovacionar a dos 'cracks': Cazorla y Bruno Soriano. El primero, a punto de marcharse a Catar; el segundo se retira. Una lástima para el fútbol español.

Finalmente, Moi Gómez anotó el cuarto. El Villarreal se asegura la quinta plaza antes de saber quién dirigirá el banquillo la próxima temporada en Europa. Lo que es seguro es que no estarán dos caballeros como la copa de un pino.