¿Cómo se cuida un futbolista diabético? Sergi Samper y Mayoral lo explican

Son muchísimas las personas en el mundo que sufren de diabetes y puede ser un gran apoyo tener referentes que estén en la misma situación. Es el caso de Sergi Samper y Borja Mayoral, que relataron su experiencia en un directo de Instagram para 'Sports & Life'.

"Cuando me dijeron que tenía diabetes, me derrumbé. No estaba preparado para que me dijeran que tenía que dejar el fútbol", relató el catalán. También afirmó que le habría "gustado tener un referente en el deporte de élite".

El delantero del Levante aportó su perspectiva: "En los primeros meses, tuve mucho miedo, pero, al final, te das cuenta de que se trata de aprender y crecer. Es una lucha diaria. Hay que cuidarse, pero a mí la diabetes no me ha privado de nada. Se puede comer, se puede hacer deporte, se puede hacer de todo".

Y contó una curiosa anécdota: "Estábamos jugando un torneo y tuve que salir a medio partido para comerme un bocata y una 'Coca-Cola'. La gente no entendía nada. Al final, ganamos con dos goles míos". Samper supo de la diabetes de Mayoral en la Selección.