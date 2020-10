¿Completará Chavarría lo que Sadiku dejó a medias?

Chavarría solo lleva cinco partidos como jugador del Málaga, pero ya está causando impacto. Da la sensación de que es la pieza que le faltaba a Pellicer para que su ataque funcione. Caye Quintana se entiende con él muy bien y, gracias a su presencia, puede alejarse un poco más del área, donde se está antojando, de momento, más peligroso.

Pablo, de hecho, ya se estrenó como goleador en el encuentro contra el Zaragoza en La Romareda, en el que, además, dio una asistencia. Queda mucha temporada y parece que va a ser quien tome la iniciativa como principal creador de dianas: ¿podrá romper un récord que lleva diez años vigente?

Salomón Rondón, en la temporada 2010-11, firmó 14 tantos en Liga. Unos años más tarde, Sandro, que está actualmente en la SD Huesca, le igualó, que no superó, conque el récord tiene diez años y podría cumplir once si no se rompe durante este curso.

Por tanto, Chavarría tiene que marcar 14 goles más esta campaña para alzarse como el máximo goleador del Málaga en diez años. Está muy lejos y queda mucho camino por delante, pero, si Sadiku pudo pasar de poco conocido en la ciudad andaluza a casi batir esa cifra, ¿por qué él o Caye Quintana no?