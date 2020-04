"Con 18 años me rompí el cuello y estuve a punto de no volver a caminar"

En unas declaraciones realizadas a través del Instagram para la cuenta oficial de la FIFA, Kaká quiso hablar, entre otras cosas, de la calidad de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, eligiendo al argentino como el mejor futbolista del planeta.

Pero también tuvo tiempo el brasileño de recordar una dura etapa de su vida, cuando con tan solo 18 años estuvo a punto de quedarse en silla de ruedas debido a un duro golpe en la piscina.

"Tuve un accidente en una piscina a los 18 años, me pegué en la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. En el hospital el médico me dijo: '¿Te sientes bien?'. Dije que sí", recordó Kaká.

"Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo: 'Ricardo, tómalo con calma, no hagas esa pregunta, es un día para agradecer, te pudiste quedar sin caminar'. Me asusté y me di cuenta que fue un accidente muy peligroso", sentenció sobre el tema, destacando la gran suerte que tuvo pese a la dureza del golpe.

Cambiando completamente de tema, el ex jugador del Real Madrid también quiso hablar sobre su mejor momento en su carrera profesional: "No puedo elegir un solo momento, pero la mayoría de los mejores momentos de mi carrera fueron en el Milan: el trofeo de la Liga de Campeones en 2007, la Copa Mundial de Clubes, el Balón de Oro y el Premio al Jugador del Año de la FIFA".