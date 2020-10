"Con Bielsa no tienes una relación fluida"

Patrick Bamford es el delantero titular del Leeds, conjunto entrenado por Marcelo Bielsa, y es uno de los principales efectivos en ataque para el técnico argentino. En una entrevista concedida a 'talkSPORT', el ariete habló sobre su míster y analizó cómo es estar a sus órdenes.

"No es el típico entrenador con el que uno tiene una relación fluida. El único momento de charla mano a mano con él es el día previo a un partido", reconoció el jugador, que explicó que en ese momento citado que marca los errores y aciertos para mejorar en el siguiente duelo.

"Con Bielsa no hay descanso, si ganáramos todos los partidos sería todavía más intenso, no te deja sacar el pie del pedal. Nos presiona a todos para que seamos mejores", agregó.

El ex futbolista del Chelsea no ha pasado siempre por buenos momentos, pero reconoció que el 'Loco' lo sostuvo para salir de las malas rachas. "Desde que llegó confió en mí, incluso la temporada pasada cuando no metía goles", concluyó.

Bamford anotó un 'hat trick' en la pasada jornada de Premier contra el Aston Villa y se encuentra como el tercer máximo goleador de la competición, lo que le convierte en la principal amenaza ofensiva del conjunto inglés.