"Con el calendario que hay, necesitaría una plantilla de 35 jugadores..."

El COVID-19 ha trastocado por completo el mundo del fútbol. Los jugadores se ven obligados a participar en partidos prácticamente cada tres días y eso les pasa factura en forma de lesiones.

Sobre ello habló Simeone justo antes del Valencia-Atlético. "¿Si mi plantilla es corta? Con este calendario tan apretado tendríamos que tener 35 jugadores, pero es lo que hay... no podemos controlarlo", dijo en rueda de prensa.

"No puedes pensar en lo que va a suceder y hay que resolver cada semana en función del rival y de los cincos cambios. El partido dura 90 minutos. La calidad de minutos es más importante que la titularidad, eso te permite ser competitivo todo el encuentro", enfatizó.

De baja están dos de los delanteros 'colchoneros', Costa y Suárez: "El doctor explicará la situación de Costa. Es importante para nosotros tanto en el vestuario como en el césped, le necesitamos. Suárez está en proceso de recuperación y seguro que le falta poco para estar con nosotros".

"Intento ocuparme de lo bueno que tenemos para ir resolviendo las situaciones que se dan en una temporada como esta, con muchos partidos, Selecciones, Copa del Rey... Cuando arrancas un curso así ya sabes que va a haber momentos difíciles", prosiguió.

Cuestionado por si se ve compitiéndole el título de Liga al Barça y al Madrid, el Cholo se mostró fiel a su filosofía. "No tenemos otro pensamiento que el partido a partido. Eso nos llevará a cumplir los objetivos", se limitó a decir.

"¿Si somos favoritos? No me puedo poner a valorar las opiniones de la gente. Si me pongo a valorar la crítica... pasaríamos de ser un 10 a un 1. Hay que encontrar el equilibrio". apuntó.

Se refirió al Valencia, su rival: "Tienen muy buen entrenador, gente joven. En los últimos partidos han mejorado mucho", dijo sobre los 'ches'.

Además, dejó caer que Kondogbia, ex del Valencia, podría jugar ante su ex equipo este sábado. "Tiene muchas posibilidades. Viene creciendo en los entrenamientos y necesitamos que tenga una intensidad alta. Es un jugador fuerte, grande y necesita estar en gran estado físico. Atnes de venir con nosotros tuvo un periodo de inactividad y poco a poco vamos encontrando al futbolista que fuimos a buscar", adelantó.

Por último, se mostró afligido por la muerte de Maradona, su compatriota y ex compañero. "Me quedo con el deportsita que conocí, con el que coincidí. Todos crecimos queriendo ser Maradona. Su pérdido causó un dolor enorme en Argentina, es historia. Nos dio emociones que superan cualquier otra cosa que haya sucedido en lo deportivo", finalizó.