Con Milivojevic basta en el día de Zaha

Un penalti transformado por el serbio Luka Milivojevic hundió al West Bromwich (1-0) y reactivó al Crystal Palace, que se reencontró con el triunfo en la Premier tres jornadas después.

El cuadro de Roy Hodgson, anclado en el ecuador de la clasificación, sin ambición alguna, volvió a sumar los tres puntos después de dos empates y una derrota que le alejaron del objetivo europeo.

Le bastó al cuadro londinense con el tanto logrado al borde del descanso, propiciado por una mano dentro del área de Darnell Furlong que el VAR advirtió como penalti gracias a que un defensa rival rompía el fuera de juego.

Milivojevic no falló desde los once metros y marcó un gol que terminó por dar el triunfo a su equipo en un día en el que Wilfried Zaha fue noticia por no arrodillarse por el racismo.

El Crystal Palace es undécimo a once puntos de los puestos europeos. El West Bromwich, que había mejorado en las últimas jornadas, sigue penúltimo con la permanencia a ocho.