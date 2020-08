"Con Simeone no le tengo miedo a nadie"

Será el próximo jueves cuando el Atlético y el RB Leipzig se vean las caras por un pase a la semifinal de la Champions. A priori, los rojiblancos son los favoritos para la eliminatoria a partido único.

"Hay que ir partido a partido. Yo no tengo miedo a ningún equipo. Mientras esté Simeone, no tengo miedo a nadie. A ver qué pasa, pero como rojiblanco tengo una fe tremenda en que podemos estar en la final", ha dicho Paulo Futre en la agencia 'Empower Sports'.

El ex jugador está muy contento de que la Champions se vaya a jugar en tierras portuguesas: "Fue un honor cuando me dijeron que se iba a disputar en Lisboa. Los portugueses hemos actuado muy bien con todo esto de la pandemia y yo creo que será un éxito. No habrá público, pero seguramente será un éxito lo que pasará en Lisboa con la Champions".

Futre, para acabar, ha expresa su pena por la ausencia de público en los estadios, pero hay que entender la situación actual: "Es una pena que no se pueda ir a los partidos, pero es lo que hay y es un honor lo que pasará allí".