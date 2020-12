"Con un poco más de efectividad podríamos haber ganado"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha admitido al término del partido en el que han empatado a cero este martes ante el Valladolid en el estadio Carranza que les faltó "efectividad" para ganar.

Recordando el inicio de la competición liguera, Cervera manifestó en rueda de prensa que "antes llegábamos y marcábamos y ahora no tenemos esa suerte. Con un poquito de efectividad podríamos haber ganado, pero ellos con el larguero en el primer minuto nos hubieran puesto las cosas muy difíciles".

El técnico del Cádiz destacó la importancia de dejar la portería a cero. "Necesitamos, más que la efectividad, un poquito más de velocidad en alguna jugada que hacemos, pero por lo demás, está bien", dijo.

Explicó que "si no consigues superioridad en el centro del campo, los extremos desaparecen porque no reciben balones en condiciones, sufren mucho, por eso hemos jugado con centrocampistas" en algunos tramos del partido.

El preparador del conjunto gaditano resaltó la mejoría tras la reanudación en el hurto del balón al contrario. "En la primera parte, no hemos robado porque al saque de ellos no queríamos saltar con los centrales, queríamos saltar con los medio centros y perdíamos gente en el centro del campo. En la segunda, sí hemos saltado con los centrales, hemos robado un poco más, sabiendo que en Primera no se roba tanto como en Segunda porque se pierden menos balones, pero ya hemos estado más en el nivel que nosotros queremos".

Se le preguntó a Cervera por la sanción de cuatro partidos que le fue impuesta hace unas semanas por unas manifestaciones discutiendo una acción arbitral y por su opinión sobre unas declaraciones recientes del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman: "No estoy pendiente de estas cosas porque no lo puedo manejar. No sé lo que ha dicho Koeman, sé lo que dije yo y me parece muy mal" haber sido sancionado.