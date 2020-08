Conte estalla: "He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí"

Después de una pelea encarnizada con el Atalanta, el Inter certificó el segundo puesto en el campo de los de Bérgamo con una victoria plácida (0-2).

Conte, satisfecho con el trabajo de sus pupilos, se despachó a gusto en sala de prensa contra su propia directiva.

"He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí. He recibido poca protección por parte del club, por lo que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del 'staff' y de los futbolistas", empezó diciendo el italiano.

Asimismo, el técnico continuó en la misma línea: "Habría que hablar con el presidente, que está en China... No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar tanto para lo bueno como para lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter no ha sucedido".

Por último, Conte mandó un mensaje bastante duro. "La montaña de mier** cayó sobre mí y sobre mis futbolistas... Cada uno mira por sí mismo, sin protegerme a mí ni a los jugadores", concluyó.