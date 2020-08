Corpas opta por "aparcar las excusas" antes del 'play off'

El Almería está sufriendo unos duros momentos por los positivos en coronavirus en las últimas semanas dentro de su plantilla. Aunque ya dieron negativo los jugadores, el 'play off' está más cerca que nunca y el ascenso, a nada.

Para levantar el ánimo del equipo, Corpas habló ante los medios oficiales del club que el Almería debe "centrarse" en ellos mismos ante el reto que se avecina, que es "superbonito".

"Hay un desgaste tanto mental como físico, pero como en cualquier trabajo. Somos unos privilegiados, hay que aparcar las excusas y centrarnos en nosotros. Nos viene algo superbonito. No todos los años se juega un playoff de ascenso. Dependemos de nosotros", explicó.

A sus 29 años, Corpas ha vuelto a erigirse en una pieza fundamental del Almería, como ya lo hiciera el año pasado a las órdenes de Fran Fernández.

"No hemos estado en el campo, pero en casa hemos hecho un trabajo que nos han mandado, aunque obviamente no es lo mismo. No estamos parados cuando nos mandan a casa", señaló sobre el período de cuarentena.