Cortés considera justo que proclamen al Barça campeón

El entrenador del Barcelona Femenino, Lluís Cortés, ofreció unas declaraciones a 'TV3' desde su casa en las que analizó la situación que está viviendo el fútbol por culpa del coronavirus.

"La incertidumbre es lo que peor llevamos. Y la desinformación nos perjudica. Cualquiera tiene acceso a las redes y lees si jugaremos o no vamos a jugar... y es lo que llevamos peor. Debemos vivir el aquí y el ahora. No sabemos qué pasará al futuro ni depende de nosotros", comentó.

Y explicó sobre el momento de volver a entrenar y competir: "No me gusta hablar de las cosas que no sé. Las autoridades sanitarias nos deben guiar. Nos gustaría jugar, pero con las máximas garantías. El riesgo de lesiones es evidente".

"No es lo mismo cuando vuelven de las vacaciones de verano porqué allí la gente se mueve. En casa las jugadoras no están corriendo. Cuando corran en un campo abierto aparecerán lesiones, porque los esfuerzos son diferentes y tienen que volver a adaptarse", declaró.

Finalmente, el entrenador azulgrana dejó claro que lo justo sería que el Barça se lleve el título de Liga por lo que va en primera posición: "Si no se juegan más partidos, sería lo justo. Cada competición se debe analizar por separado. En la Liga llevamos nueve puntos de diferencia, a las jugadoras sería justo reconocerle que han sido las mejores. Quien tenga que tomar la decisión ya nos lo dirá. Tampoco me gustaría ganar así".